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Kaynak: Haber Merkezi

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Urla'nın doğal güzellikleri eşliğinde çekilen yapım; tüm izleyici kategorisinde 2.46 reyting alarak günü 6. sırada tamamladı. AB grubunda 2.06, ABC1 kategorisinde ise 2.52 reyting elde eden dizi, her iki grupta da 4. sırada yer aldı.

Televizyon ekranındaki performansı tartışma yaratırken, sosyal medya platformlarında diziye gösterilen ilgi dikkat çekiyor. Özellikle X ve YouTube'da yapılan paylaşımlar, yapımın güçlü bir dijital izleyici kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımı da merakı artıran gelişmeler arasında yer aldı.

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni bölüm fragmanında Doğa, kendisini kurtardığı için Yaman'a teşekkür ediyor. Ancak ikili arasındaki geçici barış uzun sürmüyor. Hulusi'nin çiftliğe gelerek Yaman'la yüzleşmesi tansiyonu yükseltirken, Doğa'nın gerçekte kendisini kimin kurtardığını bildiğini söylemesi dikkat çekiyor. Bunun üzerine Yaman'ın verdiği sert yanıt, aralarındaki sır perdesinin henüz aralanmadığını gösteriyor.

Doğa'nın, “Sen ne yaparsan ben de aynısını yapacağım” sözleri ise ikili arasındaki rekabet ve çekişmenin giderek büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

Sosyal medyada dizi için yapılan yorumlarda ise “Tam bir yaz dizisi”, “İzlemesi keyifli ve sıcak bir yapım”, “İkinci bölümle birlikte reytingler yükselebilir” ve “Biraz zaman tanınmalı” gibi değerlendirmeler öne çıkıyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 2. bölümü, 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.