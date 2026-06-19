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Star TV ekranlarında yayınlanan ve yaz sezonunun iddialı projeleri arasında gösterilen Doğanın Kanunu, ilk bölümleriyle izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın üstlendiği dizi, çarşamba akşamı yayınlanacak üçüncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin üçüncü bölümüne ait ikinci tanıtımın yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun yorumlar yapıldı. İzleyiciler yeni fragman için; "Sürükleyici bir hikâye sunuyor", "Reytinglerde daha da yükselecek", "Yaz sezonunun en başarılı dizilerinden biri" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın imzasını taşırken, yönetmenlik görevini Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCU KADROSU

Yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) gibi isimler yer alıyor.