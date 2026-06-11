Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar

Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar

Artvin’in yüksek yaylalarında haziranda bile karla mücadele devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yaylacıların göç yollarını açmak için metrelerce karı temizliyor.

Kaynak: DHA
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 1

Artvin’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 2

Bölgede yaylacıların göç sezonu öncesinde ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yaz aylarında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 3

Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Geçitli Köyü Yaylası’nda ekipler, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 4

Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalarda yer yer 1 metrenin üzerindeki karla mücadele ediyor. Bir yanda köylerde çiçeklerin açıp, doğanın yeşile büründüğü günlerde, yüksek rakımlı yaylalarda ise kar örtüsü etkisini koruması dikkat çekiyor.

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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 5

Yayla çevresinde ortaya çıkan karla kaplı dağlar ile yeşilin buluştuğu manzara, seyirlik manzaralar da oluşturuyor.

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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 6
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 7
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 8
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 9
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 10
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 11
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Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar - Resim: 12
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