Doğanın inatçı beyazı: Bir yanda çiçekler, diğer yanda karlı dağlar

Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Geçitli Köyü Yaylası’nda ekipler, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.