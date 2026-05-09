Akdeniz’in derinliklerinde, biyoloji kitaplarını aşan, yürek burkan bir annelik destanı yazıldı. Yavruları hayata gözlerini açabilsin diye kendi yaşamından vazgeçen anne ahtapotun dramı, Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’nun kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 ay süren amansız bir bekleyişin sonunda yavrular can bulurken, anne ahtapot açlıktan eriyerek hayata veda etti.

ÖNÜNE KONULAN BALIĞI BİLE REDDETİ

Antalya sularında dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, bir beton bloğun altında binlerce yumurtasına nöbet tutan 7 kiloluk dev bir ahtapot fark etti. Ekip, annenin aç kalmasına dayanamayıp önüne taze bir balık bıraktı ancak sonuç şaşırtıcıydı: Yavrularını koruma içgüdüsüyle tetikte bekleyen anne ahtapot, balığı yuvasından dışarı iterek yemeyi reddetti. Tek amacı, yumurtalara sürekli su püskürterek onları taze tutmak ve bakımlarını sağlamaktı.

"KENDİ GİTTİ, YAVRULARINI YAŞATTI"

2 aylık takibin sonunda yapılan son dalışta ekip, mucize ve hüznü aynı anda gördü. Yumurtalar çatlamış, minik ahtapotlar denize karışmaya başlamıştı; ancak kahraman anne, vücut ağırlığının yüzde 60'ını kaybederek bitap düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Gökoğlu o anları şöyle anlattı:

"Ahtapotlar bilindiği gibi yumurtalarının başında bekler. Anne ahtapot, hiçbir şey yemez, beslenmez o dönemde. Ağırlıklarının yaklaşık yüzde 60'ını kaybeder. Daha sonra yumurtalar açıldıktan sonra güçsüz kalır ve açlıktan ölür. Oradaki o ahtapot da öldü. Onun görüntüsünü çektik" dedi.

ANNELİK GÜNÜ'NDE ANLAMLI MESAJ

Bu hüzünlü doğa olayının Anneler Günü öncesine denk gelmesi, mesajın etkisini daha da artırdı. Anne ahtapotun cansız bedeninin ekosistemdeki diğer canlılara yem olarak doğanın döngüsünü tamamladığını belirten Gökoğlu, " Yarın Anneler Günü, bir anne ahtapotun yavrularını, yumurtalarını yaşatabilmek için kendini feda ettiğini görüyoruz. Bu nedenle annelik bambaşka bir duygu. Bir ahtapotun annelik örneği de tüm insanlara örnek olsun" dedi.