Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir süre önce bitkin ve yaralı halde bulunan Hint oklu kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Doğanın dikenli nadir misafiri tedavi altında: Ok fırlatmadığı ortaya çıktı… Yüksekova’da yaralı bulunmuştu…
Hakkari Yüksekova’da yaralı bulunan nadir Hint oklu kirpi, Van YYÜ Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Prof. Dr. Lokman Aslan, popülasyonun hızla azaldığını belirterek koruma çağrısı yaptı: “Bu hayvanlar nadir görünüyor, nesilleri tehlike altında.”
Ekipler, doğada oldukça nadir rastlanan ve uzun dikenleriyle dikkat çeken yaralı kirpiyi ilk muayenenin ardından Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırdı.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrolde, kirpinin vücudunda ciddi yaralar tespit edildi.
Tedavi ve bakımına hemen başlanan kirpi, iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam ortamına yeniden salınacak.
"Bu hayvanlar nadir görünüyor"
Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanlarının problemleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.
Doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışan kurumlarla iş birliği yaparak ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslan,
"Van Gölü Havzası coğrafi olarak çok zengin bir yaban hayatına ve ekolojik dengeye sahip, tür zengini bir bölge. Hem sucul hem karasal büyük bir habitata sahip. Çukurova Bölgesi'nde ve Hatay, Kahramanmaraş, Antalya gibi çevrelerde bulunan Hint oklu kirpi de nadir olarak bölgemizde bulunmakta." dedi.
Oklu kirpi popülasyonunun giderek azaldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:
"Halk arasında yanlış bilgi var, okları fırlatır diye. Oku fırlatmazlar. Düşmanına karşı kendini korumak için oklarını çıkarır ve çarpar. Çarpınca ok karşı tarafa batar ve acıtır. Hiçbir kimse veya herhangi bir hayvan, oklu kirpiyle karşı karşıya gelmek istemez. Kirpiler aslında biyolojik habitatın, ekolojik zincirin olmazsa olmaz türlerindendir. Merkezimize 2014'te bir oklu kirpi geldi. Bu, ikincisi oluyor. İlk tedavinin ardından durumunu stabil hale getirdik. İkinci müdahalede de hayvanın yarasına son dikişimizi uyguladık. Bu hayvanlar nadir görünüyor ve böyle giderse nesilleri tehlike altına girecek. Korumayı artırmamız gerekiyor."
Hint oklu kirpi (bilimsel adı Hystrix indica), kemiriciler takımına ait Hystricidae familyasından bir türdür. Halk arasında "oklu kirpi" olarak da bilinir ve Türkiye'de yaşayan tek oklu kirpi temsilcisidir. Adı, sırtındaki uzun, ok benzeri dikenlerden gelir; ancak bunlar aslında modifiye olmuş kıllardır ve fırlatmazlar — tehlike anında kabartıp geriye doğru saldırarak savunma yaparlar.
TÜRKİYE'DE NEREDE YAŞAR?
Türkiye'de nadir görülen bir türdür ve popülasyonu azalma eğilimindedir (nesli tehlike altında kabul edilir, avlanması yasaktır). Genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu, yağışı az, ıssız, kayalık yamaçlar, çalılıklar, makilikler, orman kenarları ve taşlık alanlarda yaşar. İnsan yerleşimlerinden uzak bölgeleri tercih eder.
Başlıca görüldüğü yerler:
Hatay (en yoğun)
Kahramanmaraş
Adana
Mersin
Adıyaman
Antalya
Muğla
Aydın
İzmir
Özellikleri Nelerdir?
Boyutlar: Vücut uzunluğu 55-90 cm (kaynaklara göre değişir), kuyruk 8-18 cm, ağırlık 11-22 kg (yetişkinlerde 18 kg civarı yaygın).
Görünüm: Baş büyük ve koyu renkli, boyun kalın, kulaklar ve gözler küçük. Sırt, omuz ve ense bölgesi 15-35 cm uzunluğunda, 3-8 mm kalınlığında sivri, içi boş dikenlerle (ok gibi) kaplıdır. Bu dikenler kahverengi-siyah tonlarda, uçları açık renkli olabilir. Vücudun diğer kısımları sert kıllarla kaplıdır. Kuyrukta 15-16 adet kalın, içi boş diken bulunur.
Davranış: Gece aktif (gececi), gündüz inlerde veya çalılıklarda gizlenir. İyi yüzer, çok su içer. Yuvalarını toprak altına kazdıkları uzun tünellerde (2-5 m) yaparlar.
Beslenme: Otçuldur; yaprak, çiçek, yumuşak meyve, kök, küçük dal ve bitki kısımlarıyla beslenir. Sert cisimleri kemirmek için güçlü kesici dişleri vardır.
Savunma: Tehlike anında dikenlerini kabartır, kuyruğunu sallayarak ses çıkarır ve geriye doğru sıçrayarak dikenlerini düşmana batırır. Ok fırlatmaz, çarpma yoluyla savunma yapar.
Diğer: Kış uykusuna yatmaz. Tek başına veya küçük gruplar halinde yaşar. Ekolojik zincirde önemli bir türdür; ancak habitat kaybı, avlanma ve tarım ilaçları nedeniyle tehdit altındadır.