Doğanın dikenli nadir misafiri tedavi altında: Ok fırlatmadığı ortaya çıktı… Yüksekova’da yaralı bulunmuştu…

Oklu kirpi popülasyonunun giderek azaldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Halk arasında yanlış bilgi var, okları fırlatır diye. Oku fırlatmazlar. Düşmanına karşı kendini korumak için oklarını çıkarır ve çarpar. Çarpınca ok karşı tarafa batar ve acıtır. Hiçbir kimse veya herhangi bir hayvan, oklu kirpiyle karşı karşıya gelmek istemez. Kirpiler aslında biyolojik habitatın, ekolojik zincirin olmazsa olmaz türlerindendir. Merkezimize 2014'te bir oklu kirpi geldi. Bu, ikincisi oluyor. İlk tedavinin ardından durumunu stabil hale getirdik. İkinci müdahalede de hayvanın yarasına son dikişimizi uyguladık. Bu hayvanlar nadir görünüyor ve böyle giderse nesilleri tehlike altına girecek. Korumayı artırmamız gerekiyor."