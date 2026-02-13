TFF 1. Lig’in 25. hafta maçında Boluspor, Hatayspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekip, 44’üncü dakikada Barış’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 48’inci dakikada Doğan Can farkı ikiye çıkardı. 57’nci dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı yine Doğan Can gole çevirerek skoru 3-0 yaptı.

Doğan Can Davas, bu sezon Boluspor'da çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

Hatayspor, 90+4’te Ensar’ın penaltı golüyle skoru 3-1’e getirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Boluspor, bir sonraki maçta İstanbul'da Ümraniyespor'la karşılaşacak. Hatayspor ise Iğdır FK ile karşılaşacak.