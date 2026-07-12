Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Doğan Alemdar açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı formayı giymekten dolayı büyük heyecan duyduğunu belirten milli kaleci, takım içindeki rekabetin başarı getireceğine inandığını ifade etti.

'NÜBEL İLE REKABET BAŞARI GETİRECEK'

Alexander Nübel ile aynı dönemde transfer olmalarının hem kendileri hem de Beşiktaş adına önemli olduğunu söyleyen Doğan Alemdar, "Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbol oynadı, buraya geldi. İkimiz de aynı anda Beşiktaş'a geldik. Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. Nübel'le Beşiktaş'ın başarısı için rekabet içinde olacağız." diye konuştu..

Genç kaleci, "Önemli olan ikimizin de elimizden gelenin en iyisini vermesi. Rekabet her zaman başarıyı getirir." ifadelerini de kullandı.

'BEŞİKTAŞ FORMASIYLA HER ŞEYİMİ VERECEĞİM'

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getiren Doğan Alemdar, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada en iyi şekilde her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. İnşallah hikayenin sonu da güzel olur." dedi.

80 NUMARANIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Forma tercihiyle ilgili de konuşan Doğan Alemdar, 80 numaranın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"80 numaranın benim için özel bir anlamı var. Annemin doğum tarihi. Başakşehir'de de bu numarayı giymiştim. Ailem ve özellikle annem benim için çok değerli."

OLAITAN VE TARAFTAR SÖZLERİ

Transferinin ardından takım arkadaşı Olaitan'ın kendisine mesaj attığını söyleyen genç file bekçisi, "Bana kulübü ve ortamı anlattı. Zaten Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız." dedi.

Beşiktaş taraftarına da ayrı bir parantez açan Doğan Alemdar, daha önce Dolmabahçe'deki atmosferden çok etkilendiğini belirterek, "Pandemi sonrası Başakşehir formasıyla tribünlerin önünde oynadığım maçta taraftar beni çok etkilemişti. İnşallah onlarla birlikte mutlu sonlar yaşarız." ifadelerini kullandı.