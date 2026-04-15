İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İzmir’de düzenlenen 31. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

SEKTÖRÜN NABZI İZMİR’DE TUTULDU

Yaldır'a programda, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da eşlik etti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Fuar kapsamında doğaltaş sektörünün mevcut durumu yerinde incelendi. Katılımcılar, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek üretim, ihracat ve istihdam konularında görüş alışverişinde bulundu.

Turan Yaldır, fuara ilişkin değerlendirmesinde, “31. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na; İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcımız ve Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sn. Hakan Şeref OLGUN, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Fatih KOCA ve İzmir İl Başkanımız Sn. Ülkü DOĞAN Hanımefendi ile birlikte katıldık.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE KATKI VURGUSU

Fuarın, doğaltaş sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkının gözlemlenmesi açısından önemli bir platform olduğu belirtildi. Yaldır, sektörün üretim ve ihracat kapasitesine dikkat çekerek, firmaların ekonomik katkısının altını çizdi.

Açıklamasında, “Doğaltaş sektörünün ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değeri yerinde gözlemleme fırsatı bulduğumuz fuarda, sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

“FİRMALARA BEREKETLİ KAZANÇLAR” TEMENNİSİ

Fuar ziyaretinde, sektör paydaşlarının talepleri ve beklentileri de ele alındı. Katılımcılar, üretim ve ihracat süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaldır, açıklamasının sonunda, “Üretim, ihracat ve istihdama katkı sunan tüm firmalarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen temasların ardından, doğaltaş sektörüne ilişkin gelişmelerin ve ekonomik katkıların önümüzdeki süreçte de yakından takip edilmesi bekleniyor.