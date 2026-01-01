Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'nun Korgan ilçesine taşımalı sistemle doğalgaz ulaştıran yakıt tırı, Fatsa ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kaldı. Tırın güvenli bir şekilde ilçeye ulaştırılması için ekipler bölgede seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Korgan’ın doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan taşımalı doğalgaz tırı, Fatsa’ya bağlı Bacanak Mahallesi mevkiinde yoğun kar ve yol koşulları sebebiyle ilerleyemedi. Yaşanan aksaklık üzerine Korgan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, tırın bulunduğu noktadan çıkarılarak güvenli şekilde Korgan’a sevk edilmesi için aralıksız çalışma yürütüyor. İlçede herhangi bir hanenin doğalgazsız kalmaması ve vatandaşların soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, sürecin büyük bir özveriyle yürütüldüğünü ve doğalgaz tırının en kısa sürede ilçeye ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.