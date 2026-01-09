Türkiye’de vatandaşların soğuk kış aylarında ısınmak için en çok kullandığı doğal kaynak olan doğalgaz adeta cep yakıyor. Ekonomist İnan Mutlu’nun paylaştığı grafiğe göre dünyada doğalgaz fiyatları son 2 yılda yüzde 10 artarken bu oran Türkiye’de yüzde 162 oldu.

Buna göre doğalgaz fiyat endeksi dünyada 109,49 olurken Türkiye’de ise 262,34 oldu. Doğalgaz fiyat endeksinde Türkiye ile dünya ortalaması arasındaki fark 2024 yılında açılmaya başlarken 2025’te ise zirve noktaya ulaştı.

Türkiye’de doğalgaz fiyatlarındaki artışta kırılma noktasının 2025 yılının temmuz ayı olduğu belirtiliyor. Doğalgaz fiyat endeksi bu dönemde 200’den 225 puana yükseldi. Yıl sonunda Türkiye endeksi 262,34 ile rekor kırarken, Dünya endeksi sadece 109,49 seviyesinde kalarak baz döneme göre çok sınırlı bir artış gösterdi.

Dünya genelinde doğalgaz fiyatları 2025 yılı aralık ayında 2023 yılının aynı dönemine göre oldukça yakın seyrederken Türkiye’de ise rekor artış görüldü.

Doğalgaz fiyatlarındaki artış tüketiciler için yüksek maliyete neden olurken sanayi üretiminde ve rekabet gücünde de düşüşe neden olduğu belirtiliyor.