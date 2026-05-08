Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, bölgenin dünyadaki nadir oluşumlardan biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçük bir alanda ekşisu, kükürtlü su (Horhor), çinko oranı yüksek su, tatlı su ve sıcak su yan yana bulunuyor. Bu sular o kadar bağımsız ki, 1992 Erzincan depreminde bile birbirlerine karışmadılar. Bu gerçekten olağanüstü bir durum."

HEM JEOLOJİK HEM BİYOLOJİK HAZİNE

Ekşisu’nun önemi sadece su kaynaklarıyla sınırlı değil. Bölge, doğal bir yaşam alanı olarak da kritik bir role sahip:

Göçmen kuşlar için önemli bir konaklama noktası. Bölge, dünyada sadece burada yetişen "Erzincan Sütotu" bitkisine ev sahipliği yapıyor. Çinko ve mineral açısından zengin olan suların, özellikle ayak sağlığına iyi geldiği biliniyor.

"JEOPARK İLAN EDİLMELİ"

Bu eşsiz doğal mirasın korunması gerektiğini savunan uzmanlar, Ekşisu’nun "Jeopark" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Jeoloji Mühendisi Ayan, alanın koruma altına alınarak tanıtılmasının Erzincan’ın hem turizmine hem de yerel ekonomisine büyük bir ivme kazandıracağını belirtti.

Bölge, hem bilim dünyası hem de doğaseverler için gizemini koruyan en önemli duraklardan biri olmaya devam ediyor.