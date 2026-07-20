Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor

Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde yer alan ve göz alıcı doğal güzelliğiyle saklı bir cenneti andıran Atayurt Şelalesi, özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında temiz hava ve huzur arayan ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kaynak: İHA
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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 1

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli turistlerin uğrak noktası haline gelen şelale, çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. Bursa'dan şelaleyi görmeye gelen Elvan Baş, bölgenin eşsiz doğasına hayran kaldıklarını belirterek, ortamın güzelliğine rağmen oturma alanlarının yetersiz olmasından yakındı.

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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 2

Kocaeli Gebze'den gelen bir diğer ziyaretçi Turan Alkan ise Kavak genelinde bu kadar temiz ve doğal bir su kaynağı bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, alanın acilen kamelyalarla donatılıp kapsamlı bir mesire yerine dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 3

MUHTARDAN BÜYÜKŞEHİR'E ÇAĞRI: KAMELYA VE DİNLENME NOKTALARI ŞART

Artan ziyaretçi trafiğiyle birlikte bölgedeki altyapı eksiklikleri daha görünür hale gelirken, Atayurt Mahallesi Muhtarı Burhan Ayrancı da konuyu yetkililerin dikkatine sunmak adına önemli açıklamalarda bulundu.

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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 4

Özellikle pazar günleri şelalede iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluk yaşandığını belirten Muhtar Ayrancı, vatandaşların bölgeden mutlu ayrılması için yapılması gerekenleri şu sözlerle dile getirdi:

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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 5

"İnsanlarımız buraya huzur bulmaya geliyor ancak bazı temel eksiklerimiz var. Mahalle muhtarı olarak vatandaşlarımızın bu haklı taleplerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a iletmek istiyorum. Bölgemize ilk etapta 5 adet kamelya, düzenli ızgara alanları ve dinlenme noktaları kazandırılırsa burası çok daha nitelikli bir yer haline gelecektir. Başkanımıza şimdiden teşekkür ediyor, taleplerimizin en kısa sürede değerlendirilmesini temenni ediyoruz."

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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 6
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Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor - Resim: 7
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