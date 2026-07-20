Doğal güzelliğiyle büyülüyor: Atayurt Şelalesi mesire alanı olmayı bekliyor

Kocaeli Gebze'den gelen bir diğer ziyaretçi Turan Alkan ise Kavak genelinde bu kadar temiz ve doğal bir su kaynağı bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, alanın acilen kamelyalarla donatılıp kapsamlı bir mesire yerine dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.