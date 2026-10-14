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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 2 milyon 483 bin lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 1 milyon 971 bin 741 lira olarak açıklanmıştı.

DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI 19 BİN 100 LİRA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 100 lira olarak belirlendi. Piyasadaki toplam gaz ticaret miktarı ise 130 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 55 lira, satış fiyatı ise 18 bin 145 lira olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE 124,8 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 124 milyon 825 bin 37 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 827 bin 346 metreküp olarak kaydedildi.