Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

EPİAŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 770 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Aynı gün piyasada gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 307 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 445 bin 492 lira olarak gerçekleşti.

Bir önceki işlem gününde bu tutar 5 milyon 289 bin 814 lira seviyesinde bulunuyordu.

DENGELEME GAZI ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 658 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 881 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE 114,8 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre Türkiye'ye dün 114 milyon 823 bin 103 metreküp doğal gaz girişi oldu.

Aynı dönemde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 862 bin 958 metreküp olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında fiyatlamaların ve arz miktarının günlük olarak yakından takip edilmeye devam ettiğini gösterdi.