Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 5 milyon 486 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 10 milyon 451 bin 991 liranın altında gerçekleşti.

İŞLEM MİKTARI GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı dün 312 bin metreküp olarak kaydedildi.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için:

Dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 463 lira 68 kuruş,

Satış fiyatı ise 16 bin 705 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Arz ve giriş verileri

Türkiye’ye dün 95 milyon 583 bin 592 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 95 milyon 657 bin 694 metreküp oldu.

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında fiyatların yüksek seyrini korurken işlem hacminde düşüş yaşandığını ortaya koydu.