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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında fiyatlar yüksek seyrini sürdürürken işlem hacminde gerileme dikkat çekti.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 672 bin 761 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 521 bin 350 lira seviyesindeydi.

Aynı gün piyasada 679 bin metreküp doğal gaz ticareti yapıldı.

REFERANS FİYAT 17 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre:

Alış fiyatı: 18 bin 50 lira 67 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 331 lira 55 kuruş

ARZ VE GİRİŞ DENGESİ YAKIN SEYRETTİ

Türkiye’ye dün 79 milyon 563 bin 523 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 79 milyon 606 bin 486 metreküp olarak kaydedildi.

Veriler, doğal gaz piyasasında arz ile tüketim dengesinin birbirine yakın seyrettiğini ve fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.