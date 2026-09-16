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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 3 milyon 505 bin 310 lira olarak gerçekleşti.

Önceki gün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 194 bin 52 lira olarak açıklanmıştı.

DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI BELLİ OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 267 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Piyasada dün gerçekleştirilen doğal gaz ticaret miktarı ise 203 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 130 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 404 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 90,5 MİLYON METREKÜP GAZ ARZ EDİLDİ

Türkiye’ye dün 90 milyon 465 bin 682 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 500 bin 312 metreküp olarak kayıtlara geçti.