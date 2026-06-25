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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyat ve işlem verileri açıklandı. Buna göre, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 138 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi önceki güne kıyasla geriledi. Önceki gün 3 milyon 276 bin 223 lira olan işlem hacmi, dün 3 milyon 84 bin 840 lira olarak gerçekleşti.

Piyasada gaz ticaret miktarı ise 180 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Buna göre, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 974 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 263 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Öte yandan Türkiye’ye dün 97 milyon 163 bin 6 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 180 bin 62 metreküp olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, fiyatların belirli seviyede kalmasına rağmen işlem hacmindeki düşüşün piyasadaki hareketliliğe dair önemli sinyaller verdiğini ortaya koydu.