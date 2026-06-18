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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi önceki güne kıyasla gerileyerek 2 milyon 255 bin 296 lira oldu. Bir önceki gün bu rakam 3 milyon 469 bin 134 lira seviyesindeydi.

Piyasada dün gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 131 bin metreküp olarak açıklandı.

DENGELEME FİYATLARI DA NETLEŞTİ

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 76 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 355 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye’ye dün 120 milyon 554 bin 483 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 120 milyon 738 bin 835 metreküp oldu.