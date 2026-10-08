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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi yükselişe geçti. Önceki gün 3 milyon 722 bin 40 lira olan piyasa işlem hacmi, dün 3 milyon 984 bin 750 lira seviyesine ulaştı.

Piyasada dün gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 210 bin metreküp olarak kaydedildi.

REFERANS VE DENGELEME GAZI FİYATLARI NETLEŞTİ

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gaz için oluşan referans fiyat ile piyasa katılımcıları için uygulanan dengeleme gazı fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Referans fiyat (1000 m³): 18 bin 975 TL

Dengeleme gazı alış fiyatı: 19 bin 923 TL 75 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı: 18 bin 26 TL 25 kuruş

TÜRKİYE'YE GÜNLÜK GAZ GİRİŞİ 120 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Ülkenin enerji arz güvenliği ve gaz akışına ilişkin günlük veriler de netleşti. Dün itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz şebekesine giren ve piyasaya sunulan miktarlar şöyle oldu:

Piyasaya giriş yapan gaz: 120 milyon 891 bin 464 metreküp

Piyasaya arz edilen gaz: 120 milyon 801 bin 341 metreküp