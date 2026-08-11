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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dünün fiyat ve işlem verileri belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 231 lira olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlem hacmi 3 milyon 273 bin 890 lira oldu.

Önceki gün ise piyasadaki işlem hacmi 4 milyon 84 bin 6 lira olarak açıklanmıştı.

Böylece spot doğal gaz piyasasında işlem hacminde önceki güne kıyasla düşüş yaşandı.

GAZ TİCARET MİKTARI 190 BİN METREKÜP OLDU

EPİAŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 190 bin metreküp gaz ticareti gerçekleştirildi.

1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı ise 17 bin 231 lira olarak belirlendi.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 92 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 369 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE'YE 103 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 103 milyon 66 bin 699 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 982 bin 665 metreküp olarak kayıtlara geçti.