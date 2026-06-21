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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 127 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre artarak 2 milyon 603 bin 350 liraya yükseldi.

Piyasada gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp olurken, dengeleme gazı fiyatlarında da dikkat çeken seviyeler görüldü. Dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 983 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 270 lira 65 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan arz tarafında da yoğun bir akış dikkat çekti. Türkiye’ye bir günde 101 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya sunulan toplam gaz miktarı da 101 milyon 248 bin 922 metreküp olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre fiyat ve hacimdeki bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde doğal gaz piyasasında yeni dalgalanmaların habercisi olabilir.