Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 10 milyon 451 bin 991 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 4 milyon 915 bin 49 liralık hacme göre önemli artışa işaret etti.

TİCARET MİKTARI 601 BİN METREKÜP

Spot doğal gaz piyasasında dün gaz ticaret miktarı 601 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı:

Alış fiyatı 18 bin 260 lira 55 kuruş

Satış fiyatı ise 16 bin 521 lira 45 kuruş olarak kaydedildi.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARI

Türkiye’ye dün toplam 86 milyon 484 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 611 bin 998 metreküp oldu.

Spot piyasadaki bu yükseliş, doğal gaz fiyatları ve işlem hacmindeki dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koydu.