Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 1000 metreküp başına 1000 doların üzerine yükseldi.

Bloomberght'nin haberine göre, bu rekor zammın, Türkiye'nin LNG ithalat maliyetlerini ve doğal gaz faturalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA KIŞ ÖNCESİ TARİHİ ZİRVE

Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik endişeleri, enerji piyasalarında fiyatları adeta uçurdu.

Avrupa doğal gaz piyasasının gösterge fiyatı kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de gazın bin metreküp fiyatı 1000 dolar eşiğini aşarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün de 107 dolar bandında seyretmesiyle birlikte küresel enerji maliyetlerindeki tırmanış hız kazandı.

TÜRKİYE'NİN İTHALAT MALİYETLERİNE DOĞRUDAN YANSIYACAK

Enerji uzmanı Emre Ertürk'ün değerlendirmelerine göre, uluslararası piyasalardaki bu sert yükseliş Türkiye'nin ithalat maliyetlerine doğrudan yansıyacak.

Türkiye'nin boru gazı ve spot LNG alımlarından oluşan ithalat portföyü nedeniyle; petrole ve TTF'ye endeksli kontratlarda maliyetlerin hızla artması bekleniyor.

ÖZELLİKLE LNG TEDARİK MALİYETİ ARTACAK

TTF'deki fiyat hareketlerinin özellikle spot ve uzun vadeli LNG alımlarına anında yansıyacağını belirten uzmanlar, Türkiye'nin kış dönemi öncesinde ciddi bir maliyet yüküyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.