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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 7 milyon 794 bin 890 lira oldu.

Önceki gün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 380 bin 710 lira olarak açıklanmıştı.

DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI 17 BİN 796 LİRA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 796 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Gaz ticaret miktarı ise 438 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 700 lira, satış fiyatı ise 16 bin 906 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 106,2 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 106 milyon 278 bin 155 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 193 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.