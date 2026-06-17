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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 469 bin 134 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün açıklanan 4 milyon 861 bin 91 liralık seviyeye göre düşüş gösterdi.

Piyasada dün gaz ticaret miktarı 202 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 32 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 315 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye’ye dün 114 milyon 37 bin 444 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 114 milyon 62 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.