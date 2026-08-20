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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 219 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi de yükseldi.

İŞLEM HACMİ 3,3 MİLYON LİRAYI AŞTI

Piyasada dün gerçekleşen işlem hacmi 3 milyon 323 bin 267 lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 2 milyon 566 bin 972 lira olarak kaydedilmişti.

Dünkü doğal gaz ticaret miktarı ise 193 bin metreküp olarak gerçekleşti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 79 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 358 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 104,8 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 104 milyon 887 bin 821 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 906 bin 325 metreküp olarak kayıtlara geçti.