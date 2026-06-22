Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 119 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasada gerçekleşen işlem hacmi ise 1 milyon 951 bin 608 lira oldu. Bu rakamın bir önceki gün açıklanan 2 milyon 603 bin 350 liralık seviyenin altında kalması dikkat çekti.

Piyasada gaz ticaret miktarı 114 bin metreküp olarak kaydedilirken, dengeleme gazı fiyatları da netleşti. Buna göre piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 974 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 263 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Arz tarafında ise dengeli bir görünüm öne çıktı. Türkiye’ye dün 100 milyon 700 bin 955 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 100 milyon 709 bin 353 metreküp oldu.

Veriler, piyasada arz ve talep dengesinin korunmasına rağmen işlem hacmindeki gerilemenin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Peki bu düşüş geçici mi, yoksa piyasada daha geniş bir yavaşlamanın sinyali mi? Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler bu soruya ışık tutacak.