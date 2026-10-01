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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi ve doğal gaz ticaret miktarına ilişkin veriler belli oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 758 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

DOĞAL GAZDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Piyasada dün gerçekleşen işlem hacmi 5 milyon 380 bin 710 lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 4 milyon 541 bin 374 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 303 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 660 lira, satış fiyatı ise 16 bin 870 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 127 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 127 milyon 140 bin 819 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Aynı dönemde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 100 bin 158 metreküp olarak kayıtlara geçti.