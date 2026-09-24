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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 333 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 14 milyon 5 bin 96 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 634 bin 640 lira olarak kaydedilmişti.

GAZ TİCARETİ 808 BİN METREKÜPE ULAŞTI

Spot doğal gaz piyasasında dün gaz ticaret miktarı 808 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 199 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 466 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 87,6 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 87 milyon 658 bin 406 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 708 bin 454 metreküp olarak kayıtlara geçti.