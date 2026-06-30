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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında fiyat ve işlem verileri enerji piyasalarının odağında yer aldı. Dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 139 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi önceki güne kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi. Bir önceki gün 4 milyon 11 bin 228 lira olan işlem hacmi, dün 9 milyon 255 bin 420 liraya yükseldi.

GAZ TİCARET MİKTARI AÇIKLANDI

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 540 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu veri, piyasadaki hareketliliğin sürdüğüne işaret etti.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 996 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 282 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 108 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 108 milyon 768 bin 708 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 876 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz piyasasındaki bu veriler, arz-talep dengesine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.