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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 4 milyon 212 bin 775 lira oldu.

Bir önceki gün piyasadaki işlem hacmi 3 milyon 998 bin 56 lira olarak açıklanmıştı.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI 17 BİN 195 LİRA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 195 lira olarak belirlendi.

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 245 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 54 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 335 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 98,2 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 98 milyon 230 bin 694 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 187 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.