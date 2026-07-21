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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 456 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ ÜÇ KATINA YAKLAŞTI

Piyasada işlem hacmi 16 milyon 130 bin 556 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 5 milyon 486 bin 350 liraya kıyasla önemli artışa işaret etti.

TİCARET MİKTARI 874 BİN METREKÜP

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 874 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için:

Dengeleme gazı alış fiyatı: 19 bin 378 lira 81 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı: 17 bin 533 lira 21 kuruş



TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 109 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 109 milyon 378 bin 12 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 268 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA DENGELİ GÖRÜNÜM

Veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyatların hem de işlem hacminin arttığını, arz ve giriş miktarlarının ise dengeli bir seyir izlediğini ortaya koydu.