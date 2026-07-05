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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 197 bin 598 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 947 bin 700 lira seviyesindeydi.

TİCARET HACMİ VE DENGELEME FİYATLARI

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 464 bin metreküp olurken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 550 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 783 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 116 MİLYON METREKÜPE YAKLAŞTI

Türkiye’ye dün 115 milyon 998 bin 192 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 116 milyon 3 bin 5 metreküp olarak kaydedildi.

Veriler, doğal gaz piyasasında arz ve talep dengesinin yakından takip edildiğini ortaya koyarken, fiyatlamaların günlük gelişmelere göre şekillenmeye devam ettiğini gösterdi.