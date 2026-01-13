Doğal gaz faturasını yarıya indirin! İşte peteklerin verimini katlayan yöntemler

Kışın sık rastlanan sorunlardan biri, petek altının sıcakken üst kısmının buz gibi kalmasıdır. Eğer petek kısmen ısınıp kısmen soğuk kalıyorsa sistemde hava birikmiş demektir. Tornavida ya da hava alma anahtarıyla bu sorunu 2 dakikada çözebilirsiniz.