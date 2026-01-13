Peki doğal gaz faturasını düşüren pratik yöntemler neler? Kalorifer verimi nasıl artırılır? Petek bakımı, doğalgaz tasarrufu ve daha etkili ısınma için en önemli adımlardan biridir.
Doğal gaz faturasını yarıya indirin! İşte peteklerin verimini katlayan yöntemler
Kış kapıya dayanınca artan doğalgaz faturaları kâbusunuz olmasın. Basit petek temizliği, radyatör havası alma ve doğru eşya yerleşimi gibi küçük uygulamalarla evdeki ısı verimini yüzde 30’a kadar yükseltebilirsiniz.Baran Yalçın
Düzenli temizlik sayesinde petek içindeki kir, pas, tortu ve kireç birikintileri giderilir; böylece ısınma performansı artar ve yüzde 20-40 arasında tasarruf elde edilebilir.
Hepimiz doğalgaz faturasına elimizi korka korka uzatıyoruz. Kombiyi sonuna kadar açıyoruz ama odalar bir türlü ısınmıyor. Aslında sorun genellikle kombide değil, gözümüzün önündeki radyatörlerde gizli.
İşte tüm detaylar!
Çoğumuz kalorifer peteklerini yalnızca bahar temizliğinde, o da sadece dış yüzeyini silerek temizliyoruz.
Oysa peteklerin içindeki ızgaralı boşluklar zamanla toz yuvasına dönüşüyor. Biriken toz tabakası, sıcak havanın yükselip odaya yayılmasını engelleyen görünmez bir yalıtım katmanı oluşturuyor.
Üst kapakları çıkarıp araları ince uçlu süpürge veya fırçayla temizlediğinizde ısının çok daha hızlı ve eşit yayıldığını hemen hissedersiniz.
Kışın sık rastlanan sorunlardan biri, petek altının sıcakken üst kısmının buz gibi kalmasıdır. Eğer petek kısmen ısınıp kısmen soğuk kalıyorsa sistemde hava birikmiş demektir. Tornavida ya da hava alma anahtarıyla bu sorunu 2 dakikada çözebilirsiniz.
Hava alma sırasında mutlaka kombiyi kapatın ve peteklerin soğumasını bekleyin. Purjör vanasını hafifçe açtığınızda duyduğunuz “fısss” sesi, aslında boşa yanan paranızın sesidir.
Su akmaya başlayınca vanayı sıkıca kapattığınızda suyun petek boyunca eşit dağıldığını fark edeceksiniz. Bu basit işlem, sistem dolaşımını düzelterek ısı kaybını en aza indirir.
Salon dekorasyonu için büyük koltukları veya kalın perdeleri radyatör önüne koyuyoruz. Bu yüzden kalorifer odayı değil yalnızca koltuğun arkasını ısıtıyor.
Sıcak hava odaya ulaşamayınca termostat daha çok çalıştırılıyor ve fatura kabarıyor.
Isının odada serbestçe dolaşabilmesi için radyatör önlerinde en az 20-30 cm boşluk bırakmak ısınma kalitesini anında iyileştirir.
Petek bakımı ihmal edilirse kombi fazla yakıt tüketir ve arıza riski yükselir. Bu kış faturayı yarıya indirmek istiyorsanız petek bakımını geciktirmeyin!
Sorun yaşarsanız yetkili servis veya uzman çağırın.