Yani daha fazla gaz kullanan aboneler, destekten daha az yararlanacak ya da tamamen kapsam dışında kalabilecek.

YÜZDE 75 ÜZERİNE ÇIKAN KULLANICILARIN DESTEKTEN ÇIKARILACAK

Elektrikte uygulanan kademeli fiyatlandırma modelinin doğal gaza da uyarlanacağını belirten Bayraktar, bu sistemin temelinde “fazla tüketen daha fazla öder” anlayışının yer aldığını vurguladı. Örnek olarak Ankara’yı gösteren Bakan, ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan kullanıcıların destekten çıkarılacağını ifade etti. Hâlihazırda devlet, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’ini karşılıyor.

Yeni düzenlemenin büyük çoğunluğu etkilemeyeceği de dikkat çekiyor. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre abonelerin yaklaşık yüzde 85 ila 87’si, belirlenen sınırların altında kaldığı için mevcut destekten faydalanmaya devam edecek.

SİSTEM TÜM İLLER İÇİN AYNI UYGULANMAYACAK

Öte yandan yeni sistem, tüm iller için aynı şekilde uygulanmayacak. İklim koşulları ve bölgesel tüketim ortalamaları dikkate alınarak farklı tarifeler belirlenecek. Bu nedenle kışın sert geçtiği Erzurum ve Hakkari gibi şehirlerle daha ılıman bölgeler arasında farklı uygulamalar olacak.

Ocak ayı verilerine göre doğal gaz tüketimi bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Marmara’da ortalama tüketim 155 metreküp olurken, Ege ve İç Anadolu’da 180, Karadeniz’de 175, Güneydoğu Anadolu’da 195 ve Doğu Anadolu’da 235 metreküp olarak ölçüldü. Yıllık tüketimde ise zirvede 1662 metreküp ile Hakkari yer aldı; onu Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van takip etti.