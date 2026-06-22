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Kaynak: AA

149 metre uzunluğa ve 15 bin 378 groston ağırlığa sahip olan CASTRO XI’e, geçiş sırasında Liberya bayraklı 92 metre uzunluğunda, 6 bin 641 grostonluk “PACIFIC DUSHESS” isimli açık deniz destek gemisi eşlik etti.

Boğaz geçişi boyunca gemiye Kurtarma-19, Kurtarma-10, Kurtarma-17, Kurtarma-18, Kıyı Emniyeti-6 ve Mehmetçik Römorkörü refakat etti.

Romanya’daki boru hattı projesinde kullanılacağı belirtilen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda çift yönlü gemi trafiği geçici olarak durduruldu.