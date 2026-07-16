Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi



Kendi imkanlarıyla tespih yapmayı öğrendiğini söyleyen Halil Serçe, "Sanata merakım olduğu için 1978 yılında bu tespih torna makinesini gördüm ve aldım. Hiçbir ustadan eğitim almadan, kendi kendime bu tespihçiliği öğrendim. Özellikle bizim köyümüzde ve bu bölgede bulunan andız ağacının tohumundan tespih yapıyoruz. Andız ağacı kıymetli bir ağaçtır. Yüksek kesimlerde yetişir. Andızın meyvesinin kabuğundan pekmez yapılıyor. Bu pekmez, akciğer rahatsızlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar tarafından şurup yerine kullanılıyor. Çekirdeğinden ise çok çeşitli modellerde tespih yapıyoruz. 33 boncuklu, 99 boncuklu tespihler ile bileklikler üretiyoruz. Bayanlar için de bileklik yapıyoruz" diye konuştu.