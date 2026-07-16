Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi

Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi

Doğadan topladığı andız çekirdeklerini yıllardır tespih ve bilekliklere dönüştüren 66 yaşındaki emekli Halil Serçe, şimdi siparişlere yetişemiyor. Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da yer alan, koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği tespihler 1.500 TL'ye kadar satılıyor.

Kaynak: İHA
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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 1

Osmaniye'de uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan 66 yaşındaki Halil Serçe, sanata olan ilgisiyle başladığı tespih yapımını zamanla geliştirdi.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 2

Serçe, Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk Yaylası'ndaki evinin bahçesine kurduğu yaklaşık 10 metrekarelik atölyesinde çevredeki andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini özenle işleyerek 33'lü ve 99'lu tespihlerin yanı sıra bileklik üretiyor.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 3

Tamamı el işçiliğiyle üretilen ürünler, özel sipariş üzerine farklı model ve tasarımlarla müşterilere sunuluyor.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 4

El işçiliği ve modeline göre tespih ve bilekliklerin fiyatı 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 5

Ürünler, Türkiye'nin birçok ilinden koleksiyonerler ve tespih meraklıları tarafından ilgi görüyor.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 6


Kendi imkanlarıyla tespih yapmayı öğrendiğini söyleyen Halil Serçe, "Sanata merakım olduğu için 1978 yılında bu tespih torna makinesini gördüm ve aldım. Hiçbir ustadan eğitim almadan, kendi kendime bu tespihçiliği öğrendim. Özellikle bizim köyümüzde ve bu bölgede bulunan andız ağacının tohumundan tespih yapıyoruz. Andız ağacı kıymetli bir ağaçtır. Yüksek kesimlerde yetişir. Andızın meyvesinin kabuğundan pekmez yapılıyor. Bu pekmez, akciğer rahatsızlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar tarafından şurup yerine kullanılıyor. Çekirdeğinden ise çok çeşitli modellerde tespih yapıyoruz. 33 boncuklu, 99 boncuklu tespihler ile bileklikler üretiyoruz. Bayanlar için de bileklik yapıyoruz" diye konuştu.

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Doğadan topladığı çekirdekleri bin 500 TL’ye satıyor: Devlet Bahçeli'nin koleksiyonuna da girdi - Resim: 7

"DEVLET BAHÇELİ'NİN KOLEKSİYONUNDA TESPİHİM VAR"


Yaptığı tespihleri Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderdiğini söyleyen Halil Serçe, "Bu torna makinesini 1978 yılında aldım. Yaklaşık 25 yıldır tespihçilik yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Yaptığım tespihleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyorum. Ünlü kişilere de tespih gönderdim. Sayın Devlet Bahçeli'nin koleksiyonunda da benim yaptığım bir set bulunmaktadır" dedi.

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