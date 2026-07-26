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Kaynak: İHA

Pülümür ilçesine bağlı Mezra köyünde yaşayan bir vatandaş, doğada karşılaştığı tilkiyi elleriyle besledi. Vatandaşın uzattığı et parçalarını çekinmeden alan tilki, bir süre yanından ayrılmadı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, tilkinin sakin tavırları dikkat çekti. Doğal yaşamın güzelliklerini gözler önüne seren görüntüler, yaban hayvanlarının zaman zaman insanlara güven duyabildiğini de ortaya koydu.