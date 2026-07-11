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Kaynak: İHA

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı yerleşkelerinden gelen öğrencilere plaket ve hediye takdim edildi. Etkinliğe, Doğa Koleji yönetimi, öğrenciler ve aileleri ile öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Plaket töreninin ardından öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticileri hatıra fotoğrafları çektirdi.

LGS 2026'da çıkardığı 11 Türkiye birincisi ve elde ettiği üstün derecelerle eğitimdeki konumunu bir kez daha pekiştiren Doğa Koleji, güçlü akademik kadrosu, rehberlik sistemi ve öğrenci odaklı eğitim modeliyle geleceğin bilim insanlarını, liderlerini ve başarılı bireylerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor.

- "Geleceğe yön verecek gençlerimizi gönülden kutluyorum"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, başarının ortak emeğin ve güçlü eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Genç, 11 Türkiye birinciliğinin, yalnızca akademik başarının değil, planlı çalışmanın, güçlü eğitim modelinin ve öğrencilere duydukları güvenin de sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada geleceğe yön verecek gençlerimizi, onların kıymetli ailelerini, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran eğitim anlayışımızla nice başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu da başarıların yıl boyunca sürdürülen sistemli çalışmaların ürünü olduğunu aktardı.

LGS başarısının yalnızca sınav günü gösterilen performansla elde edilmediğine dikkati çeken Mollaibrahimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli akademik takip, güçlü rehberlik çalışmaları, bireysel öğrenme süreçleri ve öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimini destekleyen bütüncül eğitim anlayışımız bu başarının temelini oluşturuyor. Biz öğrencilerimizi yalnızca sınava değil, hayata hazırlıyoruz. Bugün gurur duyduğumuz her öğrencimiz, disiplinli çalışmanın ve sürdürülebilir eğitim modelimizin en güzel örneğidir."

- "Doğa Koleji bana sadece sınava değil, hedeflerime ulaşmayı da öğretti"

LGS 2026 Türkiye birincilerinden Doğa Koleji Kayseri Kampüsü öğrencisi Atilla Teber de bu başarının kendisine emek vermenin karşılığını gösterdiğini belirterek, "Bugün burada olmak benim için büyük bir onur ve mutluluk. Planlı çalışmanın ve doğru rehberliğin başarının anahtarı olduğunu bu süreçte gördüm. Doğa Koleji bana sadece sınava değil, hedeflerime ulaşmayı da öğretti." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Ordu Yerleşkesi öğrencisi Arya Köşüş de "Bu başarı, hayalini kurduğum hedefe ulaşmanın mutluluğu. Doğa Koleji ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendiirmesini yaptı.

Doğa Koleji Kocaeli Yahyakaptan Yerleşkesi öğrencisi Arda Baler de disiplinli çalışma ve doğru yönlendirme sayesinde hedefime ulaştığını aktardı.

Doğa Koleji Gaziantep Yerleşkesi öğrencisi Ahmet Keretlioğlu da "Her deneme sınavı beni hedefime biraz daha yaklaştırdı. Bugün bu başarıyı ailem ve öğretmenlerimle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.



