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Erzincan'ın en önemli doğal zenginlikleri ve turizm merkezleri arasında yer alan Girlevik Şelalesi, en üst seviyede koruma altına alındı. Şelale ve çevresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edildi.

Bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bu kritik kararın koruma sınırları, 6 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen imar ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından alınan bu karar, şelalenin benzersiz doğal yapısının zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda atılan bu adımın, kentin turizm potansiyelinin çevreye zarar verilmeden, sürdürülebilir bir şekilde büyümesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Çağlayan Beldesi sınırları içinde konumlanan Girlevik Şelalesi'nin çehresini değiştirecek bir rekreasyon projesi de planlama aşamasına geçti. Proje kapsamında bölgeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler için şu alanların inşa edilmesi öngörülüyor:

Ziyaretçi karşılama merkezi,

Geniş otopark alanları,

Restoran ve sosyal donatılar,

Mesire ve dinlenme alanları,

Şelale manzarasının izlenebileceği seyir terası.

Yetkililer, proje dahilinde yapılacak tüm fiziki çalışmaların şelalenin mevcut doğal dokusuna ve ekosistemine hiçbir zarar verilmeden, hassasiyetle gerçekleştirileceğini vurguladı.