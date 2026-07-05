1992 yılında birinci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik geniş bir havzaya sahip olan Düden Gölü, son dönemde su seviyesindeki sevindirici artışla birlikte göçmen kuşlar için yeniden vazgeçilmez bir yaşam alanı haline geldi.
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi
Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü, göç mevsimiyle birlikte gelen flamingoların (allı turna) oluşturduğu eşsiz görsel şölenle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.Kaynak: İHA
Her yıl olduğu gibi bu göç döneminde de gölü mesken tutan flamingoların su üzerindeki senkronize hareketleri ve toplu uçuşları, izleyenlere görsel bir ziyafet sunuyor. Kuş cennetinde havadan dron ile kaydedilen büyüleyici görüntüler, doğanın sunduğu bu eşsiz renk cümbüşünü ve güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'nin en önemli sulak alanları ve ekolojik koridorları arasında yer alan Düden Gölü, sadece flamingolar için değil, uluslararası ölçekte nesli tehlike altında olan veya korunması gereken pek çok kuş türü için de kritik bir üreme ve beslenme noktası konumunda bulunuyor.
Göl; kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru başta olmak üzere yüzlerce yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Biyoçeşitlilik açısından adeta bir açık hava müzesini andıran göl, her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda kuş gözlemcisini, ornitoloğu (kuş bilimci) ve doğa fotoğrafçısını ağırlayarak bölge turizmine de önemli bir hareketlilik kazandırıyor.