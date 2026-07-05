Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi

Her yıl olduğu gibi bu göç döneminde de gölü mesken tutan flamingoların su üzerindeki senkronize hareketleri ve toplu uçuşları, izleyenlere görsel bir ziyafet sunuyor. Kuş cennetinde havadan dron ile kaydedilen büyüleyici görüntüler, doğanın sunduğu bu eşsiz renk cümbüşünü ve güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.