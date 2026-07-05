Yeniçağ Gazetesi
05 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi

Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi

Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü, göç mevsimiyle birlikte gelen flamingoların (allı turna) oluşturduğu eşsiz görsel şölenle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 1

1992 yılında birinci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik geniş bir havzaya sahip olan Düden Gölü, son dönemde su seviyesindeki sevindirici artışla birlikte göçmen kuşlar için yeniden vazgeçilmez bir yaşam alanı haline geldi.

1 6
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 2

Her yıl olduğu gibi bu göç döneminde de gölü mesken tutan flamingoların su üzerindeki senkronize hareketleri ve toplu uçuşları, izleyenlere görsel bir ziyafet sunuyor. Kuş cennetinde havadan dron ile kaydedilen büyüleyici görüntüler, doğanın sunduğu bu eşsiz renk cümbüşünü ve güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.

2 6
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 3

Türkiye'nin en önemli sulak alanları ve ekolojik koridorları arasında yer alan Düden Gölü, sadece flamingolar için değil, uluslararası ölçekte nesli tehlike altında olan veya korunması gereken pek çok kuş türü için de kritik bir üreme ve beslenme noktası konumunda bulunuyor.

3 6
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 4

Göl; kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru başta olmak üzere yüzlerce yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

4 6
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 5

Biyoçeşitlilik açısından adeta bir açık hava müzesini andıran göl, her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda kuş gözlemcisini, ornitoloğu (kuş bilimci) ve doğa fotoğrafçısını ağırlayarak bölge turizmine de önemli bir hareketlilik kazandırıyor.

5 6
Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası: Kulu Düden Gölü, flamingolarla renklendi - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro