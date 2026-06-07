Doğa bu yıl cömert davrandı: Hakkari yaylalarından saf lezzet fışkırıyor

Yüksekova'nın uzun süren bahar mevsiminin arıcılık açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Ördek, “Muğla'da daha çok çam balı üretimi yapılıyor. Ancak burada elde edilen çiçek balı kalite bakımından çok daha farklı. Bahar mevsimi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Bu da arıların daha uzun süre çalışmasına ve kendilerini daha iyi korumasına imkan sağlıyor. Beş yıldır burada beklentimizin üzerinde verim alıyoruz” dedi.