DNİPRO'DA CAN PAZARI: KAYIPLAR VAR

Rus ordusu, Ukrayna’nın stratejik kentlerinden Dnipro’yu hava saldırılarıyla hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, yerleşim yerlerine düşen mühimmatlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 9 kişi ise yaralandı. Saldırının şokunu atlatamayan 26 sivile ise olay yerinde psikolojik destek sağlandı.

155 SİHA HAVALANDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda "Şahed"lerin yanı sıra "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 155 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanıldığı bildirildi.

HAVA SAVUNMA HATTI ALARMDA

Ukrayna savunma sistemleri gece boyu yoğun mesai harcayarak gelen İHA'lardan 139 tanesini havada imha etmeyi başardı. Ancak savunma hattını aşan SİHA'lar ülkenin 9 farklı noktasına isabet ederek ağır hasara ve can kayıplarına yol açtı.