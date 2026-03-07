Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine yönelik sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklere ilişkin açıklamada bulundu.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dönemde bazı platformlarda Azerbaycan’a yönelik eleştiriler ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğuna dikkat çekildi. Bu paylaşımların iki ülke arasındaki güçlü bağları zedelemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihsel, kültürel ve stratejik temellere dayandığı vurgulanarak iki ülkenin geçmişte de pek çok zorlu sınamadan birlikte geçtiği belirtildi.

DMM, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlü olduğuna işaret ederek kamuoyunun manipülasyon ve dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.