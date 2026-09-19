Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde çalınan marşlar" ve "Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bazı marşların yasaklandığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde icra edilen marşın Cumhuriyetin 100. Yılına özel düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlendiği vurgulanarak, söz konusu marşın günün anlam ve önemine uygun şekilde çalınmasının doğal bir süreç olduğu ifade edildi. Törenlerde yer alan eserlerin başka bir marşın alternatifi olmadığı belirtildi.

"HİÇBİR MARŞIN YASAKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

TSK bünyesinde geçmişten günümüze orduyla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanmasının kesinlikle söz konusu olmadığını altını çizen DMM, kamuoyuna şu uyarılarda bulundu:

"Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."