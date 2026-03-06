Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yayımlanan ve Türkiye’nin İngiliz istihbarat servisi MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korunmasına yönelik talepte bulunduğunu öne süren habere ilişkin açıklama yaptı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan ‘Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

DMM açıklamasında, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hem uluslararası istihbarat kuruluşlarıyla hem de Suriye’nin güvenlik birimleriyle terörle mücadele alanında iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Son dönemde Suriye makamlarıyla birlikte DEAŞ’a karşı gerçekleştirilen operasyonların bu iş birliğinin güncel örneklerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği doğru değildir.”

DMM, kamuoyunun asılsız iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.