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Kaynak: DHA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme getirilen elektrik tüketim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

“GÜNCEL HERHANGİ BİR FİYAT DÜZENLEME ÇALIŞMASI BULUNMUYOR”

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atıldığı belirtilen spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi istendi.

DMM açıklamasında, “Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır” denildi.