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Kaynak: DHA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

DMM, deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“HERHANGİ BİR İHBAR ULAŞMADI”

Açıklamada, depremden etkilenen illerde valiliklere ve AFAD il müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir göçük ihbarının ulaşmadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ise bölgede devam eden tadilat ve altyapı çalışmasına ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”