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Kaynak: AA

Bedelli askerlik yapanların 28 günlük temel eğitimden muaf tutulacağına ilişkin sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayılan iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan merkez, bedelli askerlik uygulamasında mevcut durumun korunduğunu bildirdi. Açıklamada, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik iddiaların doğru olmadığı, hizmetin yürütülmesini belirleyen yasal çerçeve ile uygulama kurallarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

DMM, söz konusu konuda yetkili makamlarca alınmış ve kesinlik kazanmış yeni bir kararın bulunmadığına da dikkat çekti.

Merkez, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere dayanarak hareket etmemesi gerektiğini belirterek vatandaşlara, gelişmeleri yalnızca ilgili resmî kurumların duyuruları üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.